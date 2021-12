Aggredito dopo un banale incidente a Certaldo, muore dopo 10 giorni

Risvolto drammatico per un incidente stradale avvenuto a Certaldo la sera dello scorso 17 dicembre, in via Moro. Nello scontro, avvenuto vicino ad una rotatoria, rimasero coinvolti un'auto e un motocarro Ape con a bordo rispettivamente un uomo di 56 anni e due giovani. Un impatto non violento, ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza, che provocò solo lievi conseguenze agli occupanti. Ma, come già riportato circa una settimana fa dai quotidiani, l'incidente si era trasformato in un'acceso diverbio fino a che il 56enne non è stato colpito da uno dei presenti. Un'aggressione fisica che lo avrebbe fatto cadere a terra, riportando già dalla sera dell'incidente gravi conseguenze e il trasporto in pronto soccorso in codice rosso. L'uomo, Graziano Lotti di Certaldo, è deceduto nelle scorse ore all'ospedale di Empoli, dove si trovava ricoverato.

Oggi, 10 giorni dopo quello che sembrava un banale incidente, i quotidiani locali ritornano a parlare del sinistro che ha acceso la rissa, fino alla morte dell'uomo. È stata disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e le responsabilità di chi ha sferrato il colpo, facendolo cadere a terra. La persona responsabile dell'aggressione fisica sarebbe già stata individuata e indagata dai carabinieri.