Ciclovia in via Fiorentina, Siena dà l'ok al progetto definitivo

Una ciclovia in via Fiorentina, tra l’intersezione con via Quinto Settano e la rotatoria con Cassia Nord e Chiantigiana. E’ quella che il Comune di Siena realizzerà nel 2022 per migliorare traffico e sicurezza in un’importante arteria della zona nord della città. Il progetto definitivo è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi.

L’importo complessivo dei lavori è di 191mila euro. “Si tratta – spiega Andrea Corsi – di un percorso pedonale di circa 800 metri di lunghezza con interventi di moderazione del traffico al fine di incentivare una maggiore diffusione della mobilità dolce. Il progetto deriva dall’analisi del Piano urbano della mobilità sostenibile, in questo modo rendiamo più sicuro questo tratto di strada in cui il traffico, sia in entrata che in uscita dalla città, è particolarmente intenso”. I lavori prevedono la realizzazione di corsi ciclabili mediante segnaletica orizzontale e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dove necessario; la realizzazione di un tratto di marciapiede e alcuni attraversamenti pedonali rialzati, oltre all’adeguamento della fognatura e dell’illuminazione.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa