Consiglio comunale a Certaldo, seduta in videoconferenza

A causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, il Comune di Certaldo comunica che il consiglio comunale ordinario, programmato per mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 19.30 in seconda, si svolgerà in video-conferenza e non, come previsto inizialmente, in presenza negli spazi del MAPS I Macelli, in piazza dei Macelli 9 a Certaldo. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

Ordine del giorno

Comunicazioni

Comunicazioni del sindaco

Comunicazioni della presidente

Verbali precedenti sedute

Verbale seduta consiglio comunale straordinario del 18 novembre 2021 – lettura e approvazione

Proposte di deliberazione

Documento unico di programmazione (Dup) – approvazione

Bilancio preventivo 2022/2024 – esame e approvazione

Società a partecipazione pubblica – ricognizione ordinaria al 31.12.2020 e relazione su attuazione misure piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento al 31.12.2020 – Approvazione

Petizione - “quale prezzo da pagare per un senso unico?” - istanza presentata ai sensi degli artt. 1 e seguenti del

Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione dei cittadini, delle consultazioni popolari e del referendum comunale

Interrogazioni

Interrogazioni - “mancata pulizia antistante la piscina comunale in viale matteotti al termine della Festa de L’Unità 2021” – Esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo

Interrogazioni - “graduatoria edilizia residenziale e pubblica del comune di certaldo” - esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo

Interrogazioni - “programmazione di interventi per ridurre la pericolosità idraulica presso l’area di Via Toscana” - Esame interrogazione presentata dal Consigliere Baldini Capogruppo Lega - Salvini Certaldo

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa