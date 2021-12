Consiglio comunale di Empoli, ultima seduta del 2021

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunisce per l’ultima seduta del 2021.

L’assemblea consiliare si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di Via Giuseppe del Papa, 41, il prossimo giovedì 30 dicembre 2021 a partire dalle ore 15.

La seduta, come sempre presieduta da Alessio Mantellassi, potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it e sul canale social Facebook del Comune di Empoli.

Tutti i membri dell’assemblea consiliare, sindaco, assessore e assessori, presidente del Consiglio Comunale, consigliere e consiglieri comunali dovranno esibire la certificazione verde al personale incaricato.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli relativa a furti e spaccio nei dintorni delle scuole superiori.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a: costi Città del Natale.

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a elargizione di contributo affitti nel nostro Comune.

5. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - approvazione.

6. Imposta municipale propria (Imu) – Approvazione aliquote anno 2022.

7. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) – approvazione modifiche al regolamento.

8. Programma triennale 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici. Approvazione definitiva.

9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022-2023-2024, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. approvazione.

10. Approvazione programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2022.

11. Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023.

12. Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024.

13. Bilancio di previsione 2022-2024 – Esame ed approvazione.

14. Revisione regolamento e Piano comunale per il commercio su aree pubbliche: approvazione.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a condizione scuola superiore Liceo Artistico Virgilio.

16. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune relativa a chalet Piazza Ristori e piazza Guido Guerra.

