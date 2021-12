Consiglio comunale San Miniato, si parla di bilancio e dell'Interporto

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) nel Palazzo Comunale, per giovedì 30 dicembre alle 9.30.

La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Azienda Speciale Farmacie San Miniato – Bilancio di Previsione 2022 – Bilancio Pluriennale 2022-2024 – Piano Programma 2022 e Piano degli Investimenti 2022- 2024. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

3. Istituzione BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull’Infanzia Gloria Tognetti. Piano Programma anno 2022-2024 e Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 – Approvazione. (Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

4. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell’art. 14 della Legge 26.04.1983, n. 131. Anno 2022. Approvazione. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

5. Addizionale comunale I.R.PE.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Modifica al regolamento per la relativa disciplina. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

6. Imposta municipale propria (IMU) anno 2022. Conferma delle aliquote adottate nell’anno 2021. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

7. Bilancio di Previsione 2022-2024. Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

8. Art. 20 D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – anno 2021. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

9. Liquidazione della partecipazione azionaria Credit Agricole Italia SpA ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

10. Piano di lottizzazione privata per il completamento degli interventi relativi all'ex piano attuativo Interporto di San Donato con contestuale Variante n. 5 al Regolamento Urbanistico per aggiornamento e modifica della scheda di assetto CT1 Polo della Logistica. Adozione ai sensi degli articoli 32 e 111 della legge regionale n. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa