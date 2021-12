Covid, Giani in autoisolamento: l'attesa del molecolare dopo un rapido negativo

Nelle ultime ore il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è messo in autoisolamento dopo la sospetta positività al Covid-19 di un persona appartenente alla cerchia familiare. Giani, che ha già effettuato un tampone rapido risultato negativo, si è sottoposto anche al tampone molecolare e in attesa del risultato si trova in isolamento. La notizia è riportata stasera dall'Ansa, a cui il governatore ha spiegato che un contatto familiare in queste ore ha manifestato sintomi. "Ho preferito prevenire un eventuale, pur ancora adesso teorico contagio, facendo subito i tamponi". Come già detto, il rapido ha dato esito negativo mentre per la giornata di domani è atteso il risultato del molecolare. "Sempre per prevenzione, ho deciso di autoisolarmi in attesa di ogni riscontro".

Fino all'arrivo dei risultati definitivi, Giani lavorerà da remoto come già fatto questa sera quando, in occasione della riunione con la giunta, si trovava collegato via internet. Il rialzo dei contagi dell'ultimo periodo ha riguardato dunque anche la Regione: è infatti notizia di ieri la positività al Covid del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo (Qui la notizia).