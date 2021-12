Covid, la settimana di Natale supera i record di contagi

La settimana delle festività di Natale segna una svolta nella crescita dei contagi da coronavirus. Nell'ultimo report settimanale condiviso dal presidente Eugenio Giani su Telegram, troviamo i dati riassunti per i giorni dal 20 al 26 dicembre.

Vediamo infatti che a livello di nuovi positivi settimanali su 100mila abitanti la Toscana si trova al settimo posto in Italia con il dato di 461,76 contagi, più della metà della capolista, la Lombardia con 725,46. La percentuale di nuovi positivi sul totale dei tamponi in Toscana è di poco inferiore dal 6%, un punto in più rispetto alla media italiana.

Parlando dei dati grezzi troviamo che i nuovi positivi settimanali toscani sono 16.939, rilevati su 283.231 tamponi. Il dato dei contagi spinge la settimana dal 20 al 26 dicembre ad essere quella che in assoluto ha rilevato più contagi da novembre 2020. Il record vale anche se guardiamo il tasso di positivi sul numero dei tamponi effettuati, che supera sia la scorsa ondata di agosto che quella ben più nefasta di marzo 2021.

Contagi sotto Natale, le province più penalizzate

Andando a cercare le zone con più contagi troviamo che nell'ultima settimana nell'area di Firenze-Pistoia-Prato, la cosiddetta Asl Centro, ci sono stati 7.518 contai rilevati. Per le province il tasso di contagi su 100mila abitanti penalizza le province di Siena (610,95), Arezzo (549,47) e Firenze (518,66).

I comuni penalizzati sono quelli mediopiccoli. Nell'area fiorentina a Capraia e Limite il tasso settimanale per 100mila abitanti è di 662,08, a causa dei 52 contagi su 7.854 abitanti. Poco più sotto troviamo Firenze, che però ha rilevato 2.361 contagi, con un tasso settimanale di 656,28 contagi su 100mila abitanti. In comuni molto piccoli come Stazzema, provincia di Lucca, o Castellina in Chianti, provincia di Siena, i tassi settimanali superano i 1.100 o addirittura 1.200 contagi su 100mila abitanti.