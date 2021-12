"Grazie per la sua passione professor Busoni": il ricordo dall'Enriques

C'è ancora molto dispiacere tra ex alunni e ex alunne per la dipartita del professor Marco Busoni. Il docente vinciano è scomparso pochi giorni fa e sui social in tanti hanno deciso di dedicargli un omaggio.

La classe IV dell'Enriques 1985-86 ha inviato una nota di cordoglio, che fa seguito a una cena col professor Busoni avvenuta qualche tempo fa e che studenti e studentesse di quella classe ricordano ancora con affetto.

"Riposi in pace grande Prof... Grazie per il tempo che ci ha donato, grazie per la passione che ha messo nell'insegnarci le sue materie e per avercele fatte amare. Grazie per averci aiutato a crescere e formare, oggi siamo qual che siamo anche grazie a Lei. Un abbraccio da parte della Sua IV dell'Istituto Professionale dell'Enriques di Castelfiorentino. A.S. 1985/86".