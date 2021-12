Jeffer Coktails&Friends super: nella Top 10 dei bar rivelazione 2021

Dall'inaugurazione all'ingresso nella Top 10 dei bar rivelazione dell'anno. Tutto nel giro di sette mesi. Un'altra grande soddisfazione per il Jeffer Cocktails&Friends, nuovo locale inaugurato a maggio sul Lungarno Mediceo di Pisa dai giovani imprenditori e bar tender Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli.

Il Jeffer è l'unica realtà di Pisa e provincia e secondo nell'intera Toscana tra i 10 locali premiati all'interno del concorso nazionale BarAwards, nella categoria “Bar rivelazione dell'anno 2021”: un prestigioso riconoscimento volto a valorizzare la professionalità e l’innovazione nei bar, pasticcerie-gelaterie, ristoranti e hotel italiani.

“Un risultato che ci riempie di gioia, soprattutto perché arrivato a soli sette mesi dall'apertura” dichiarano entusiasti Bigongiali, Colantuono e Carli. “Siamo felici di aver accostato il nome di Pisa a un premio che riconosce la qualità e l'originalità dei nostri prodotti, uno degli obiettivi che ci siamo prefissati è proprio quello di alzare il livello dell'offerta di drink e cocktail nella nostra città. In quest'ottica abbiamo voluto aprire il nostro locale caratterizzandolo con un'atmosfra internazionale, specialmente nel design e nell'arredamento, ma allo stesso tempo scegliendo in prevalenza produttori locali per i nostri drink e i nostri piatti”.

“Il riconoscimento premia l'impegno, la professionalità e la competenza di giovani imprenditori che hanno deciso di credere e investire nella propria città: un segnale di fiducia e speranza quantomai prezioso in questo difficile momento” commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

Fonte: Ufficio Stampa