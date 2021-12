Dall'impiegato al saldatore, ultime offerte di lavoro del 2021 con Synergie

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O SETTORE HR

La risorsa, inserita direttamente in filiale, si occuperà della gestione del personale somministrato da un punto di vista amministrativo seguendo l'iter di inserimento dei dipendenti presso le aziende clienti (contratti di assunzione, cessazioni, proroghe, gestione malattie ed infortuni).

La risorsa gestirà anche l'inserimento presenze dei lavoratori somministrati, il controllo giustificativi, la contabilizzazione delle ferie, i permessi e i Rol.

La risorsa ideale deve provenire da un percorso di studi economico/amministrativi e possedere una comprovata e solida esperienza in ambito amministrativo, preferibilmente legato al mondo delle APL. Si richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatao_amministrativao_97074/it/

INFERMIERA/E PER ASSISTENZA DOMICILIARE NOTTURNA

La risorsa presterà assistenza sanitaria domiciliare ad una persona in riabilitazione post-incidente, nella fascia oraria notturna. Si richiede una persona con comprovata esperienza, laureata in infermeria e disponibile a lavorare presso domicilio privato in orario notturno.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/infermierae_per_assistenza_dominciliare_notturna_98236/it/

IMP. AMMINISTRATIVO/A PART TIME PER NEGOZIO DI ARREDAMENTO

La risorsa si occuperà dell'inserimento fatture, contabilità attiva e passiva, controllo scadenzario, recupero crediti e solleciti clienti morosi. Si richiedono doti di precisione e organizzazione, esperienza nella mansione (Costituisce requisito preferenziale ma non ostativo la provenienza da settori analoghi). Preferibile conoscenza del programma Easystore.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/imp_amministrativoa_part_time_per_negozio_di_arredamento_98781/it/

SALDATORE

La risorsa, inserita all'interno del team di produzione e manutenzione, si occuperà di saldatura manuale a filo, a TIG, e ad elettrodo a seconda delle competenze. La risorsa ideale è in grado di svolgere attività di saldatura manuale a filo, elettrodo o TIG, e ha maturato esperienza nella mansione. Completano il profilo buone doti organizzative del carico di lavoro e capacità di lavorare in gruppo.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/saldatore_98779/it/

ADDETTO/A VENDITE E DISEGNO TECNICO MOBILI

La risorsa dovrà occuparsi di consulenze alle vendite, della vendita e progettazione delle soluzioni d' arredamento confacenti all'esigenza dei clienti, gestione ordini (e relativa consegna) nonché assistenza post-vendita. Si richiede predisposizione per l'ambito commerciale, buona capacità comunicativa e attitudine alla relazione, conoscenza e capacità di utilizzo di programmi grafici (Autuocad 3CAD per rendering in 3d). Preferibile posseso di diploma di Geometra e/o laurea (anche breve) in interiori design, architettura.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_vendite_e_disegno_tecnico_mobili_98780/it/

ADDETTO/A ASSISTENZA TECNICA ZANZARIERE

La risorsa si occuperà di fornire adeguata assistenza tecnica inbound ai clienti. La risorsa ideale possiede esperienza nel settore del montaggio infissi e zanzariere, possiede buona manuaità e capacità di problem solving.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese-Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_assistenza_tecnica_zanzariere_97887/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.