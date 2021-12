Una donna di 78 anni è morta quest'oggi mentre era a una visita medica in un ambulatorio del centro di Empoli. Poco prima di mezzogiorno è avvenuto il triste fatto. La donna ha avuto un malore che gli è stato immediatamente fatale. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli e un'automedica. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare niente. Non sarebbe stata disposta l'autopsia.