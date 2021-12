Nuova veste per il parcheggio dell'ospedale di Ponte a Niccheri: si chiamerà piazzale "Donatori di sangue"

Nasce a Ponte a Niccheri il piazzale "Donatrici e donatori di Sangue". L'area di sosta di via di Belmonte, al servizio della scuola Redi, della Biblioteca e dell’ospedale, è pronto a cambiare nome, con una dedica speciale. Ma solo dopo essere stata totalmente riqualificata, con il rifacimento completo della pavimentazione e la collocazione di numerose nuove alberature.

Dal Comune sono stati stanziati 90mila euro per rifare il volto all’area di sosta che ospita attualmente 115 posti auto e 6 per le moto. I lavori partiranno a giugno per non interferire con le attività didattiche e avranno una durata di circa 90 giorni.

"All’inizio del nuovo anno scolastico – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – il polo culturale costituito dalla scuola e dalla Biblioteca, ma anche il vicino ospedale e il campo sportivo, potranno contare su un parcheggio totalmente risistemato, più funzionale e sicuro, e anche più verde".

A tale proposito, saranno ventidue le nuove piante collocate in prossimità del parcheggio, per lo più carpini bianchi e tigli. Per la loro cura e manutenzione, sarà realizzato un impianto di irrigazione programmabile. L’obiettivo è creare nuove zona d’ombra nel rettangolo della sosta oggi completamente assolato, potenziando al contempo il saldo arboreo (già positivo) del Comune.

Sarà inoltre ripristinata e riqualificata completamente la pavimentazione in conglomerato bituminoso, con il rifacimento della segnaletica per i posti, compresi quelli invalidi e per le due ruote. Allo stesso tempo saranno effettuati importanti lavori per l’accessibilità dei marciapiedi con la creazione di rampe e scivoli lungo i passaggi pedonali (anch’essi oggetto di restyling) e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre al parcheggio, già nelle prossime settimane avranno inizio i lavori per la sistemazione del vialetto di collegamento tra via di Belmonte e via dell’Antella in prossimità dell’ospedale.

"Una volta che avrà cambiato veste, il parcheggio assumerà anche un nuovo nome – anticipano sindaco e assessore -. Vista la vicinanza all’ospedale, lo intitoleremo a una particolare categoria di persone, solita frequentare il Santa Maria Annunziata per motivi di altruismo e solidarietà, ovvero alle donatrici e ai donatori di sangue. Un'idea a cui stiamo lavorando insieme ad Avis per rendere omaggio a tanti donatori presenti anche sul nostro territorio comunale".

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa