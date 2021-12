Opere pubbliche, bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Poter attivare una progettazione adeguata e rapidamente disponibile rappresenterà a breve un elemento decisivo per accedere ai fondi dell’ormai ‘famoso’ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha deciso di stanziare 500 mila euro su un bando annuale denominato “Progettazione di Opere pubbliche”, aperto fino al 21 gennaio 2022.

Destinatari dell’iniziativa sono gli enti pubblici della provincia di Lucca, ovvero amministrazione provinciale, comuni, unioni dei comuni, parchi e consorzi di bonifica, intenzionati a costruire progettualità coerenti con le missioni previste dal PNRR.

Opere pubbliche, quindi, di notevole rilevanza per le comunità locali, da realizzare anche attraverso il coordinamento e l’integrazione tra i diversi interventi che saranno proposti, in modo da consentire l’attivazione di collaborazioni tra gli attori locali con un effetto moltiplicatore dei benefici per il numero maggiore possibile di cittadini.

Già in passato la rapidità e serietà nella progettazione si sono rivelate caratteristiche vincenti per attrarre sul territorio risorse importanti. Forte di questa esperienza la Fondazione ha voluto dar vita ad uno ‘strumento’ innovativo e necessario, attraverso il quale attivare un circuito virtuoso a favore delle comunità, ma anche del tessuto economico grazie all’indotto che si verrà a generare con il concretizzarsi di nuovi progetti.

C’è dunque tempo fino al 21 gennaio per presentare la domanda esclusivamente on-line, accedendo alla sezione “Contributi” del sito www.fondazionecarilucca.it.

In seguito sarà necessario stampare il modulo di richiesta ed inviarlo, entro e non oltre il 26 gennaio 2022, alla Fondazione, debitamente sottoscritto e completo di tutti gli allegati, tramite e-mail ordinaria a bandi@fondazionecarilucca.it, oppure per PEC esclusivamente a interventi.fondazionecarilucca@pec.it.

Fonte: Ufficio Stampa