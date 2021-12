Passa col rosso e guida senza patente: auto sequestrata

Un veicolo che non poteva circolare perché cancellato dal Pra è stato trovato la vigilia di Natale durante un controllo della polizia municipale in viale Lavagnini. Gli agenti, durante il controllo, hanno verificato in banca dati la cancellazione dal pubblico registro automobilistico perché l’auto era stata intestata a un prestanome. Al conducente, un uomo di 38 anni originario dell'est Europa è stato sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

Nella notte di Natale inoltre un veicolo - fermato sempre sui viali di circonvallazione poiché passato con il semaforo rosso - è risultato essere condotto da un cittadino straniero privo di patente: il conducente è risultato anche non in regola con le norme sull'immigrazione e segnalato di conseguenza. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa