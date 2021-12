Picchia e butta fuori di casa la ex compagna coi figli piccoli: arrestato

Aveva picchiato e chiuso fuori casa la ex compagna di 44 anni e anche due figli minori. Per questo un 46enne peruviano è stato arrestato dalla polizia a Firenze per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo si trovava in stato di ebbrezza e durante i controlli degli agenti aveva pure lanciato un sottovaso in ceramica contro gli agenti, senza colpirli.

La coppia viveva nella stessa casa ma come due persone separate. Dal 2020 però andavano aventi i maltrattamenti e i litigi, sfociati poi nelle manette.