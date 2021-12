Servizio Civile alla Misericordia di Certaldo, 16 posti disponibili

Il Servizio Civile alla Misericordia di Certaldo è un’opportunità che cambia la vita. I dodici mesi di servizio costituiscono un’occasione unica di crescita personale e professionale, un modo per mettersi alla prova con nuove esperienze, contribuendo a cause sociali di grande importanza.

Una ragazza che sta effettuando il servizio afferma: “Vedere negli altri un riflesso della nostra comune fragilità aiuta a coltivare nell'animo quel sentimento di empatia tanto utile quanto abitualmente accantonato. Ci è facile accettare nelle nostre vite il piacere di un momento di convivialità e la leggerezza di una giornata all'aria aperta, ma quasi mai siamo pronti ad accettare la sofferenza, che sembra piombarci addosso sempre quando meno ce lo aspettiamo.

Quante volte abbiamo pensato fra noi e noi: "Ma perché capitano tutte a me!" Oppure ci siamo confidati con un amico in questi termini: " Sai, ultimamente me ne capitano di tutti i colori..."?

Avere quotidianamente a che fare con i più bisognosi, con chi veramente è colpito da tremende disgrazie, senza girare il capo dall'altra parte, con indifferenza, mi ha fatto capire quanto siano poco sensate e inutili certe lamentele. Prima di tutto perché ci frenano dal donare spontaneamente il nostro aiuto a chi è più in difficoltà e in secondo luogo perché ci impediscono di apprezzare ciò che di buono abbiamo ricevuto dalla vita. In poche parole, prendendo le distanze dallo scoraggiamento miglioriamo due volte la nostra vita: sia per quanto riguarda i nostri rapporti con il prossimo, sia il nostro accettare e superare difetti e mancanze personali. Per esperienza personale, posso garantire che il servizio civile è un'occasione di crescita personale preziosissima e da non perdere; un dialogo intimo e profondo in grado di arricchire noi stessi e la nostra comunità.”

I posti disponibili alla Misericordia di Certaldo sono sedici, il progetto è consultabile sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it oppure scrivendo a info@misericordiacertaldo.it

Possono presentare domanda i giovani tra i diciotto e i ventotto anni per svolgere un anno di servizio come operatori volontari alla Misericordia di Certaldo. Il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 26 Gennaio 2022, alle ore 14.00. Entro tale data sarà possibile inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma DomandaonLine(DOL),all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I posti disponibili alla Misericordia di Certaldo sono sedici. Ogni operatore volontario sarà impegnato in servizio per 25 ore settimanali. Se hai ancora dubbi o bisogno di chiarimenti, vieni in sede in Via D. Alighieri 2/4 a Certaldo e avrai tutte le informazioni che ti servono.

