Capodanno Siena annullato, nessun evento in piazza del Campo

Capodanno Siena annullato, la decisione a pochi giorni dall'evento

Nessun evento in Piazza del Campo per la notte di Capodanno. E’ la decisione che ha preso il Comune di Siena alla luce di quelle che sono le decisioni del governo e in base all’incremento dei contagi registrati in questi giorni. Nel rispetto, dunque, delle norme vigenti non si terranno manifestazioni, a cui l’amministrazione comunale stava lavorando dopo l’atto di indirizzo approvato dalla giunta a inizio dicembre. Si raccomanda anche ai cittadini e a tutti coloro che hanno comunque scelto di vivere i giorni di festività a Siena di utilizzare la massima prudenza e di rispettare le regole e le misure anti Covid, non solo in ambito pubblico, ma pure in ambito privato.

L'ultimo Capodanno di Siena che è stato festeggiato è quello del 2019 con Alex Britti in concerto (qui le foto).