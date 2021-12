"Andare per tamponi oggi è come andà per funghi, un si dice!"

Il commento ironico di un nostro lettore semplifica alla perfezione la situazione in cui si ritrovano i toscani a cavallo tra le feste di Natale e quelle di Capodanno-Epifania.

Con l'avanzare dei contagi (giorno dopo giorno vengono superati record, come oggi 28 dicembre con l'oltrepassata soglia psicologica dei 4mila casi), le richieste dei tamponi per contatti avvenuti con positivi sono enormi. I tamponi processati per test rapidi o tamponi molecolari (in maggioranza i primi per maggiore reperibilità) hanno superato quota 57mila quest'oggi, quando negli scorsi mesi nei giorni feriali si arrivava a una soglia di 30mila circa.

C'è stato anche il tampone 'preventivo'. Spesso i toscani, prima di incontrarsi con i parenti o amici, hanno preferito premunirsi di tampone nonostante il ciclo vaccinale completato. Ma l'impresa è stata più ardua del previsto.

Le esperienze dei nostri lettori

Ieri i lettori di gonews.it che ci seguono sulla pagina Facebook gonews.it Empoli hanno avuto modo di mandarci dei messaggi privati per raccontare la loro esperienza durante questi giorni di caccia al tampone. Sono storie di notti insonni per la caccia al tampone, di lunghi viaggi per il drive-through disponibile e di collera verso una situazione ritenuta insostenibile.

Ecco alcune delle vostre risposte.

"Sono riuscita a parlare con la guardia medica il 24 primo pomeriggio, prima che andasse in tilt. Ho ricevuto la richiesta per il molecolare di mio figlio alle 17 del 24 via sms ma sono riuscita (dopo numerosi tentativi e tanti tutto esaurito) a trovare un posto per oggi pomeriggio a Certaldo collegandomi al portale alle 2.30 di notte. Io sono di Fucecchio, fare 45 minuti di auto andata e 45 al ritorno per fare un tampone al figlio e 2 notti in bianco per prenotarlo è irritante".

"Ho provato a collegarmi sia il 24 che il 25 senza riuscirci. Non entravo nemmeno per scegliere la provincia dove poter fare il tampone. Da mezzanotte fino alle 2 della mattina. Esausta sono andata privatamente stamattina spendendo 68 euro".

"Ho prenotato in totale 4 tamponi tra me, mia moglie e mia figlia. Per la notte di Natale in particolare ho aspettato 1 ora e 30 minuti esatti prima di aggiudicarmi una data utile! Io vivo a Montespertoli, la prenotazione l'ho presa per Grosseto la prima, Pontedera la seconda. Allucinante, e a mezzanotte precisa ero già sul PC nel vano tentativo di accedere al sito".

"Il 27 dicembre ho provato a cercare un tampone molecolare con Asl, esaurito in tutte le province della toscana e a pagamento dopo ore al telefono con i vari centri privati ho trovato posto per il 3 gennaio al costo di 85 euro"

"Ci siamo riusciti, prenotazione fatta alle 2.30: una a Empoli e una a Certaldo".

"Un'esperienza assurda! La finestra delle disponibilità regionali si apre a mezzanotte e bisogna provare ad entrare di continuo prima di riuscire a prenotare, in genere si riesce intorno alle 2 di notte.

Personalmente ho fatto 2 nottate per prenotare un tampone: la prima volta all'una e 10 di notte ho mollato e alle 3:30 erano rimasti posti solo a 200km di distanza. La seconda notte sono stata fortunata all'una e 20 sono riuscita a prenotare un tampone vicino casa. Vergognoso".

"Mio figlio è risultato positivo il 16 novembre, dopo 21 giorni fine isolamento anche se sempre positivo. Dal 22 dicembre provo a prenotare un tampone ma niente, ieri notte un'ora e poi non ce l'ho fatta con la stanchezza. Se non si negatizza non può rientrare a scuola, se pago trovo subito il posto ma non ho soldi per pagare un tampone privato, ho altre esigenze"

La situazione oggi

A spiegare la situazione per la giornata di oggi è anche il presidente Eugenio Giani in un messaggio su Telegram: "Sto monitorando la situazione sul portale prenotatampone, che sta registrando un traffico di oltre 600 persone al minuto. Nella sola giornata del 27 dicembre sono state emesse quasi 60mila prescrizioni per tampone.

Le Aziende Sanitarie della Toscana negli ultimi giorni hanno dovuto fronteggiare una richiesta di tamponi molto rilevante, conseguenza anche del diffuso ricorso ai test antigenici in occasione delle festività da confermare con tampone.

Ciò ha provocato un effetto a catena in tutta Italia e quindi anche in Toscana nonostante l’incremento degli appuntamenti e l’adozione di tutte le risposte possibili con il maggior numero di risorse disponibili. Le Aziende Sanitarie stanno provvedendo al rafforzamento dei test e del tracciamento".

Come prenotare un tampone?

Sul portale prenotatampone.sanita.toscana.it a partire dalla mezzanotte vengono pubblicate le offerte per il giorno successivo. "Il servizio consente di scegliere luogo ed ora dell'appuntamento ed accedere così direttamente e senza attesa al drive-through o walk-through prescelto, solo ed esclusivamente nelle 24 ore successive. Per prenotare occorre inserire il proprio codice fiscale, il numero della ricetta elettronica / cod. scuola ed il proprio numero di cellulare".

A opportunità finite, per un test 'preventivo' o per accorciare i tempi, si può ricorrere ai tamponi in farmacia. Secondo Federfarma, in un articolo del Sole24Ore, nei giorni prima del Natale 700mila persone al giorno hanno prenotato in farmacia il tampone rapido.

I tamponi antigenici in farmacia hanno un prezzo calmierato fino alla fine dello stato d'emergenza: 15 euro per gli over 18, 8 euro per i minorenni.

Cosa succede quando finiscono nelle farmacie, per le tante prenotazioni? Ci sono laboratori privati che effettuano il tampone molecolare. I costi partono da 60 euro, che raddoppiano o triplicano nel caso in cui ci fossero più giorni nei quali il tampone viene ritenuto necessario per rassicurarsi sulla propria negatività al virus (o viceversa, evitare il contagio ad altri contatti stretti).