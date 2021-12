Scandicci Winter, al Teatro Aurora il concerto di Capodanno

Un appuntamento pensato per trascorrere piacevolmente la mattina del 1° gennaio 2022, in sicurezza e nel pieno rispetto delle nuove misure di contenimento del Covid-19, come l'obbligo di mascherina FFP2 per la fruizione di spettacoli teatrali e concerti (oltre al già previsto green pass rafforzato).

Si chiude quindi, nel segno della musica classica, il calendario di Scandicci Winter: la rassegna del Comune di Scandicci che ha coinvolto e supportato 11 associazioni scandiccesi, oltre a luoghi teatrali e cinema del territorio, come ad esempio il Cinema Cabiria, il Teatro Studio Mila Pieralli e il Teatro Aurora.

Un anno, il 2021, che ha visto l'amministrazione comunale sempre vicina ai lavoratori della cultura e ai cittadini, con un investimento annuale nei due bandi (quello estivo e quello invernale) di oltre 215 mila euro, volti a finanziare e promuovere 43 associazioni e 170 eventi in grado di superare le 25mila presenze.

Al Teatro Aurora di Scandicci, sabato 1 gennaio 2022 alle ore 11:00, andrà in scena il concerto di Capodanno proposto dall'associazione musicale Firenze all'Opera in collaborazione con l’Orchestra “il Contrappunto” e il Conservatorio Cherubini di Firenze. In programma musiche viennesi e dell'Opera italiana, tra cui brani di Léo Delibes, Jacques Offenbach, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Charles Camille Saint-Saëns, Johann Strauss jr, Johann Strauss sr. Non mancheranno quindi valzer, polke e marce, oltre ai bei duetti delle opere più famose di Verdi e Puccini. Dall'anno della sua fondazione nel 2002, la Compagnia d’Opera Italiana di Firenze, oltre a proporre numerosi concerti sul territorio, ha portato l’opera lirica anche all’estero, con tournée in Danimarca, Germania, Austria, Svizzera, Irlanda e negli Stati Uniti.

Il concerto è inserito nel programma di Scandicci Winter ed è realizzato con il contributo del Comune di Scandicci. Si ringraziano gli sponsor Balenciaga Logistica, Chiaverini Firenze, Copyworld, CSO, Gruppo Rorandelli, Molteni Farmaceutici, Powersoft, Savino del Bene, Target Costruzioni, Valentino Metal Lab.

L'appuntamento sarà l'occasione per il Sindaco e la giunta comunale per fare gli auguri alla città e agli spettatori presenti in sala.

“Vi aspettiamo il primo gennaio al Concerto di Capodanno, al Teatro Aurora, per farci il miglior augurio per un buon 2022 – dice il Sindaco Sandro Fallani – ne abbiamo tutti bisogno, sarà un augurio nel massimo rispetto della sicurezza e delle regole, tutti noi con le mascherine Ffp2 saremo uniti dalla musica, dall’arte, dalla festa. L’augurio per la nostra intera comunità sarà quello di costruire tutti assieme un 2022 ancora più forte, in una Scandicci verde, aperta, inclusiva, solidale, creativa, giovane, con sempre più al centro la scuola, il lavoro, la dignità delle persone. Il 2022 sarà un buon anno se sarà l’anno dell’impegno collettivo”.

Il Teatro Aurora si trova in Via San Bartolo in Tuto 1. Ingresso gratuito con prenotazione su https://scandicci.ticka.it (Green pass rafforzato da presentare all’ingresso unitamente alla prenotazione Ticka; obbligo di mascherina Ffp2).

Programma del concerto

J. Strauss jr Ouverture il Pipistrello

G. Verdi Aria da Rigoletto “La donna è mobile”

J. Strauss jr Valzer “Rosen aus dem Süden / Rose del Sud”

J. Offenbach Duetto da I Racconti d’Hoffmann “Barcarolle”

G. Rossini Aria da il Barbiere di Siviglia “Largo al factotum”

G. Verdi Duetto da Don Carlo “Dio nell’alma infondere”

J. Strauss jr Tritsch Tratsch Polka

C.Saint-Saens Dalila’s aria SANSONE & DALILA "Mon coeur s’ouvre à ta voix”

G. Verdi Trio da La Traviata "Libiam, libiam nei lieti calici“

G. Rossini Ouverture La gazza ladra

J. Strauss jr Künstler Quadrille / Quadrille degli artisti

J. Strauss jr Tik Tak Polka

G. Puccini Duetto da La Bohème “O soave fanciulla”

L. Delibes Duetto dei fiori da Lakmé

J. Strauss jr Valzer “Bel Danubio blu”

J. Strauss sr Marcia di Radetzky

