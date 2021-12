Oltre 4mila vaccini e 2mila tamponi con le Misericordie in Toscana

La fotografia dell’impegno quotidiano delle Misericordie della Toscana, per vaccini e tamponi, riferito alla sola Asl Toscana Centro, intensificato per far fronte alla nuova ondata di contagi, consta di quattromila vaccini e duemila tamponi molecolari al giorno, la presenza in 7 hub vaccinali, la gestione di 20 drive through per i tamponi ed i tamponi domiciliari, con oltre duecento persone in servizio.

“Ogni giorno vacciniamo in media quattromila persone nei 7 hub vaccinali in cui siamo presenti con il nostro personale sanitario ed i nostri volontari” spiega Alberto Corsinovi, presidente regionale delle Misericordie della Toscana. “Allo stesso tempo gestiamo, sempre in convenzione con la Asl Toscana Centro, 20 postazioni drive through ed effettuiamo i tamponi domiciliari con oltre duemila tamponi molecolari al giorno. In tutto sono circa duecento gli operatori delle Misericordie impegnati quotidianamente.”

Le Misericordie hanno avviato il servizio di drive through nel Marzo 2019. I tamponi effettuati nel corso del 2020 sono stati 142.733 nei drive through e 5.471 domiciliari. Nel 2021, fino a Novembre, i tamponi sono stati 307.905 drive through e 9.828 domiciliari.

La sala operativa di Pistoia ha gestito lo smistamento dei flussi di prenotazione verso le postazioni drive through e preso gli appuntamenti direttamente con l’utenza per i domiciliari, organizzando le consegne dei tamponi forniti dall’azienda e fornendo gli adeguati DPI alle Misericordie che gestiscono le postazioni drive.

Il servizio negli hub vaccinali è iniziato nel Maggio 2020 ed è tuttora attivo.

Fonte: Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana