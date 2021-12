Annullato il concerto del 1 gennaio al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Annullato per la positività al Covid di alcuni orchestrali, il Concerto di Capodanno in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Nessun cambiamento per San Silvestro. Il 31 dicembre alle ore 22,30 si esibirà Enzo Iacchetti.

Non si svolgerà il Concerto di Capodanno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino dove avrebbe dovuto esibirsi Sabato 1 Gennaio alle ore 17,00 la Filarmonica “G. Verdi” diretta dal Maestro Stefano Mangini.

A causa della positività al Covid di alcuni componenti dell’Orchestra, il Concerto è stato cancellato. Chi avesse già acquistato il biglietto sarà rimborsato alla biglietteria del Teatro negli orari di apertura al pubblico.

La stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino chiuderà così il 2021 con “Intervistaconfidenziale” con l’attore, comico, cantante e conduttore televisivo Enzo Iacchetti.

Lo spettacolo è confermato per Venerdì 31 dicembre alle ore 22,30 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Per i ritardatari si conferma che sono ancora disponibili dei biglietti.

Si ricorda inoltre che per assistere allo spettacolo, sono necessari il Green pass rafforzato e l’uso della mascherina FFP2. La serata del 31 dicembre si concluderà con un brindisi augurale che, per motivi di sicurezza, avverrà all’aperto, nello spazio davanti al teatro.

