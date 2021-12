Aquateam Nuoto Cuoio esulta, avrà spazi adeguati alla piscina intercomunale

"Finalmente ce l'abbiamo fatta". Un grido di gioia si alza dall'Aquateam Nuoto Cuoio: l'Asd avrà gli spazi acqua adeguati nella piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno. Ieri, martedì 28 dicembre, è arrivata la proposta da Acquatempra - che gestisce la piscina - e il presidente di Aquateam Gian Luca Drago ha firmato oggi mettendo tutto nero su bianco. Aquateam Nuoto Cuoio è una realtà sportiva attiva da anni sul territorio e si occupa di nuoto per persone con disabilità. Ha ottenuto molti successi dentro e fuori dall'acqua, ma negli ultimi mesi non riusciva a avere spazi adeguati per via delle nuove normative dovute al Coronavirus. Da oggi cambia tutto.

La contentezza da parte di Aquateam è alle stelle: "Ripartiamo tutti, nessuno escluso. È stata una battaglia lunga e in certi momenti anche difficile. Decisioni da prendere non facili. Grazie a tutti per il sostegno, la pazienza e soprattutto la fiducia. Grazie alla compattezza del nostro gruppo: atleti, genitori, istruttori e dirigenza. In momenti di difficoltà non è scontata ma davvero, lasciatecelo dire, siamo un bel gruppo! Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, ascoltato, capito e che hanno speso il loro tempo e la loro parola per aiutarci in svariati modi. Ognuno ha contribuito al meglio: raccolta di firme, articoli di giornale, tv, condivisioni sui social, commenti, messaggi, interventi dei politici di varia estrazione che hanno lavorato verso un obbiettivo unico, e le richieste federazioni sportive nazionali e del Comitato Paralimpico Italiano. Ora più che mai sappiamo che non siamo e saremo soli, che quando c’è davvero bisogno voi ci siete e ci sarete, e che, soprattutto, abbiamo lo stesso obbiettivo: che tutti abbiano diritto alle stesse opportunità".

Per Aquateam, che ringrazia anche i comuni di Santa Croce e Fucecchio, si tratta di un "risultato che sa di sport, di salute, di benessere, di civiltà, di inclusione di uguaglianza e giustizia; che non toglie niente a nessuno ma, anzi, aggiunge il fiore all’occhiello alle giacche di chi ci ha creduto". Il 2022 inizia sotto una buona stella.