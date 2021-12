Avis, bando per il servizio civile: servono 55 volontari

Saranno selezionati 55 volontari per 54 sedi Avis della Toscana (QUI l'elenco delle sedi). Per farsi avanti bisogna attivare lo spid e candidarsi per il progetto "Ti invito a donare - Toscana".

Le domande vanno consegnate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Il Progetto avrà durata di 12 mesi, un rimborso mensile di € 444,30 per un impegno settimanale di 25 ore flessibili

L’obiettivo è quello di avviare un processo di sensibilizzazione e diffusione dei valori della solidarietà e dei corretti stili di vita tra i giovani, proponendo la donazione di sangue e plasma quale espressione di partecipazione civile e corretto stile di vita. Oltre a sviluppare attività di promozione verso i giovani, i nostri volontari collaboreranno alla gestione quotidiana delle attività della sede prescelta in affiancamento al personale dipendente e/o volontario. Il bando è rivolto ai giovani cittadini italiani e stranieri, dai 18 ai 28 anni (29 anni non compiuti). La domanda di ammissione può essere inoltrata esclusivamente online con spid.