Cane scomparso da due giorni nel fiume, ritrovato sano e salvo

Proprio quando le speranze per il proprio cane, finito in un torrente da due giorni, si facevano sempre più deboli ecco la bellissima sorpresa. Una storia a lieto fine arriva da Pistoia dove grazie alle ricerche dei vigili del fuoco, un cane ha potuto riabbracciare il suo padrone. Un ricongiungimento bagnato ma felice, accompagnato dall'entusiasmo dei presenti.

L'allarme era scattato lunedì quando il proprietario aveva riferito che il proprio animale era caduto in acqua senza riemergere nell'Ombrone, nei pressi di Gello. Sul posto i vigili del fuoco hanno avviato subito le ricerche, anche con l'utilizzo di droni e di un elicottero, inizialmente senza alcun esito. Oggi le condizioni del fiume hanno permesso di poter perlustrare nuovamente la zona, che si trova ai piedi di una piccola cascata. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Pistoia, con il supporto del nucleo sommozzatori di Firenze. Le ricerche di oggi hanno fortunatamente dato esito positivo. I sommozzatori hanno ritrovato l'amico a quattro zampe vivo e incolume. Trainati da una corda, l'animale in braccio ad un vigile del fuoco, sono emersi dalla cascata tra gli applausi dei presenti. Il cane, avvolto in una coperta, è infine tornato a casa, con i suoi padroni.