Cenone da asporto, le associazioni di Peccioli portano la beneficenza a tavola

La sera del 31 dicembre 2021 a Peccioli, sarà possibile gustare a casa un cenone di fine anno nel segno della solidarietà. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Peccioli e organizzata dall'associazione "Noi per Voi" in collaborazione con la Pro Loco Peccioli e il Gruppo Fratres Peccioli, prevede il ritiro della cena al Centro Polivalente di Peccioli, dalle ore 19. Una scelta nel rispetto delle norme anti Covid-19, quella di prelevare il menù e consumarlo a casa, in considerazione anche del rialzo dei contagi dell'ultimo periodo. Il ricavato del Cenone da asporto sarà devoluto in beneficenza, a supporto delle attività delle associazioni.

Nella locandina il Menù "Noi per Voi" con primo, secondo, dolce e un assaggio di cotechino e lenticchie in omaggio.

Per prenotazioni, estese fino alla mattina del 31 dicembre, chiamare il numero 3316784810.