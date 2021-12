Chiude la fabbrica di marron glaces a Marradi, Italcanditi delocalizza a Bergamo

Non arrivano buone notizie dalla Lombardia per il Mugello, in particolare per Marradi. La bergamasca Italcanditi ha deciso di chiudere lo stabilimento dell'azienda Ortofrutticola del Mugello. L'intenzione è di spostare a Bergamo la produzione di marron glaces. Marradi è una delle città più note per le castagne e per la produzione di marroni, ma adesso il futuro non pare roseo.

A darne notizia è stato Tommaso Triberti, sindaco della cittadina nel nord della Toscana. Il primo cittadino domani pomeriggio parteciperà a un'assemblea con istituzioni locali e sindacati. Ortofrutticola del Mugello occupa una decina di lavoratori a tempo pieno e 80-90 stagionali all'anno per la produzione, mobilitando un forte indotto locale di produttori e raccoglitori.

"Questa è una pugnalata al cuore del nostro paese, capitale del Marrone, e della nostra comunità. La fabbrica dei marroni, come la chiamiamo noi, è la fabbrica di Marradi, un punto di riferimento e un volano per tutto il territorio e faremo di tutto perché questo non accada. È un presidio fondamentale per garantire la vita della nostra piccola comunità. Metteremo in campo tutte le forze che abbiamo per scongiurare questo durissimo colpo, all'economia del nostro paese, certo, ma prima ancora a tutta la nostra comunità. Mai avremmo pensato di dover combattere questa battaglia. Marradi nei momenti più difficili ha sempre dimostrato di essere unita e mai come questa volta c'è bisogno di tutti. Oggi ci raccogliamo attorno ai lavoratori e alle loro famiglie. Uniamoci tutti per cercare e trovare soluzioni, per garantire un futuro alla nostra fabbrica, qui dove ha le sue radici" ha scritto Triberti.