Collegamento Statale 67, Buongiorno Empoli vota no: ecco i motivi

Ecco la nota con cui i consiglieri di Buongiorno Empoli spiegano il perché del voto contrario alla costruzione della nuova strada di collegamento dalla statale 67 a Serravalle (in occasione della discussione del piano acustico in data 21/12/2021) e perché nel consiglio comunale di domani faranno altrettanto:

"Per noi la visione di Empoli futura è diametralmente differente rispetto a quella delle altre forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. La “famosa” strada, che secondo la giunta è fondamentale per la risoluzione del traffico in città, costerà ben due milioni e mezzo di euro. Oltre alla convinzione, comprovata da molti studi, che la costruzione di nuove strade, nel medio e lungo periodo, porta soltanto all’utilizzo maggiore della auto e quindi a un aumento del traffico, noi avremmo utilizzato i due milioni e mezzo di euro in altro modo. Per rimanere sul terreno della viabilità e del traffico, ricordiamo bene la giustificazione dell’amministrazione rispetto ai tempi biblici del rifacimento del ponte sull’Orme in quanto molto costoso. Il costo è di un milione di euro. Meno della metà del costo della nuova strada. Oltre alla possibilità di maggior velocità di ricostruzione del ponte (quello sì, fondamentale), inevitabilmente diminuiscono gli investimenti nella manutenzione delle strade, e gli empolesi, a malincuore, conoscono bene le pessime condizioni delle nostre strade. È vero, i soldi non sono infiniti e non è possibile fare “tutto e subito”, occorrono delle scelte oculate. In questa ottica siamo convinti che per realizzare una vera transizione ecologica, che passi anche dal vivere diversamente la mobilità, senza diminuire la libertà di movimento, ma anzi aumentandola, ci sia bisogno di grandi sforzi e investimenti. I due milioni e mezzo di euro li avremmo potuti spendere per aumentare l’offerta di trasporto pubblico locale (sul quale l’investimento è minimo), nella costruzione di piste ciclabili e reali parcheggi scambiatori (che per essere efficaci devono permettere di lasciare l’auto e prendere un mezzo pubblico, servizio attualmente inesistente), per rendere in un futuro, non troppo remoto, la nostra città ambientalmente sostenibile e socialmente vivibile."

Leonardo Masi, Beatrice Cioni - Gruppo consiliare Buongiorno Empoli