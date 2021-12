Comune di Altopascio, Sergio Sensi entra nell'Ufficio Staff del sindaco

Entra Sergio Sensi, ex presidente del consiglio comunale di Altopascio, nell’ufficio di staff del sindaco Sara D’Ambrosio: sarà lui a occuparsi principalmente delle funzioni di segreteria del primo cittadino. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal sindaco di Altopascio e Sensi sarà inquadrato come art.90, con contratto a tempo determinato.

"L’istituzione dell’Ufficio staff del Sindaco è un tassello importante per portare avanti l’azione amministrativa in modo spedito è coordinato. - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -. Sono contenta di aver trovato un supporto nella figura di Sergio Sensi. Sergio è stato il presidente del consiglio comunale di Altopascio nei passati 5 anni, conosce il funzionamento della macchina amministrativa, ha sviluppato relazioni importanti anche con altri enti del territorio soprattutto per quanto concerne il suo lavoro sulla continuità della memoria storica. È una persona che gode della mia piena fiducia e sono sicura potrà agevolare il lavoro di assessori, consiglieri comunali e presidenza del consiglio comunale. A lui faccio un grande in bocca al lupo, con l’augurio di portare avanti insieme a tutta la squadra le tante sfide, i tanti progetti e le tante novità che abbiamo in cantiere".

Sergio Sensi si occuperà degli aspetti di segreteria, dell’agenda, degli appuntamenti e della corrispondenza del sindaco; della gestione e dell’organizzazione degli appuntamenti istituzionali e di rappresentanza e della gestione dei rapporti istituzionali. Inoltre supporterà il sindaco nel funzionamento delle attività della giunta e nei rapporti col consiglio comunale e con i rappresentanti delle società partecipate.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa