Coronavirus Empoli e Cuoio, 522 contagi

Salgono vertiginosamente i casi di contagio per la giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre. L'avverbio non è usato a sproposito: la zona dell'Empolese Valdelsa supera già di per sé tutti i contagi rilevati ieri compreso anche il comprensorio del cuoio. La situazione è difficile: solo Firenze riporta 1.219 casi di contagio oggi, Prato 444, Livorno 293. E potremo andare avanti. Intanto vediamo i dati nel dettaglio per la zona dell'ex Asl 11.

Zona Empolese Valdelsa 430 contagi

Gambassi Terme 16

Capraia e Limite 25

Certaldo 49

Montelupo Fiorentino 42

Empoli 130

Vinci 39

Castelfiorentino 45

Montaione 7

Montespertoli 26

Cerreto Guidi 17

Fucecchio 34

Zona comprensorio del cuoio 92 contagi

San Miniato 61

Santa Croce sull'Arno 17

Montopoli in Val d'Arno 7

Castelfranco di Sotto 7