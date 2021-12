Contagi 29 dicembre, dati enormi per i contagi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi). Praticamente sui primi tamponi uno su due risulta positivo. I dati vedono quasi raddoppiate i numeri da record della giornata di ieri. I dati dei contagi sono di poco inferiori di quelli comunicati nella giornata di ieri, per fare un esempio, dal Piemonte, che conta 4,3 milioni di abitanti contro i 3,7 della Toscana. O ancora come Veneto e Campania, sempre nella giornata di ieri, rispettivamente 4,9 e 5,8 milioni di abitanti.

I vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono 35mila, portando quasi a quota 7,1 milioni di dosi.

I dati sono forniti dal report quotidiano del presidente della Regione Eugenio Giani.

Qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento. Qui invece trovate come prenotare un tampone o test rapido e le vostre esperienze.

Contagi 29 dicembre - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO