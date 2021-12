Forza Italia, nuovo commissario a Gambassi "per rilanciare il partito": è Francesca Martini

Il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini, in accordo con la vice coordinatrice provinciale Raffaella Ridolfi, il nuovo vice coordinatore provinciale Filippo Ciampolini e la responsabile dell’empolese Sabrina Ramello hanno individuato un nuovo commissario per il Comune di Gambassi nella figura dell’amica Francesca Martini. Ringrazio per il lavoro fin qui svolto dall’amica Benedetta Bellini.

Con questa nomina Forza Italia vuole dare ai cittadini di Gambassi un riferimento politico, in grado di rappresentare e interpretare le esigenze della cittadinanza e delle attività produttive della zona, attraverso un approccio democratico e liberale alla gestione della pubblica amministrazione.

Simpatizzante di Forza Italia fin dalla nascita del movimento di Forza Italia, Francesca Martini non si è mai schierata in prima persona ed è sempre stata una simpatizzante non iscritta.

Ha lavorato prima da impiegata poi da operaia, ma ha sempre seguito con passione il nostro movimento politico. Questa fase di rinnovamento di Forza Italia l’ha convinta ad impegnarsi in prima persona per dare una svolta al partito e si dichiarata di impegnarsi per il comune di Gambassi.

Affidiamo a Francesca – hanno dichiarato Giovannini, Ridolfi, Ciampolini e Ramello – il coordinamento di Forza Italia del comune di Gambassi, con l’obiettivo di aggregare nuovi simpatizzanti e militanti al fine di costruire una comunità politica di qualità tesa a promuovere i valori fondanti del partito nell’interesse dei cittadini e delle imprese del territorio.

Dobbiamo lavorare molto e sono certo che Francesca metterà tutto l’impegno possibile per realizzare un buon risultato. Da parte nostra, a Francesca Martini vanno i migliori auguri di buon lavoro».

«Sono onorato della fiducia che il Coordinatore Provinciale Paolo Giovannini, dei vice Raffaella Ridolfi e Filippo Ciampolini e della responsabile di zona Sabrina Ramello mi hanno concesso – dice Martini – e li ringrazio. Forza Italia a Gambassi può contare sul un gruppo di militanti capaci e motivati ed assieme agli altri responsabili dei comuni adiacenti potremmo far rivivere una nuova stagione di successi al partito a livello locale.