Incendiati 3 scuolabus tra Natale e Santo Stefano, 20mila euro per bonificare l'area

Costerà più di 20 mila euro la sistemazione definitiva dell'area di fronte al Parco della Pace di Pontasserchio dove sono stati distrutti dalle fiamme tre scuolabus. Il fatto è accaduto la notte tra il 25 e il 26 settembre scorsi e il rogo, con ogni probabilità, ha avuto origine dolosa. Le indagini sono ancora in corso.

I dettagli dell'intervento. Si procederà alla scotica superficiale del terreno per circa 10 centimetri di profondità. Poi si effettuerà il campionamento sul fondo scavo e si procederà con analisi di laboratorio. In base al risultato, si capirà come smaltire il rifiuto e se procedere con eventuali altri campionamenti e analisi. Al momento in cui i risultati delle analisi saranno conformi alla normativa, si sistemerà l'area di intervento e si smantellerà il cantiere.

"È stato predisposto il cantiere per effettuare l'intervento a cura della ditta La Rapida in collaborazione con il nostro ufficio ambiente, che ringrazio - commenta il sindaco Sergio Di Maio -. Siamo alle solite: attendiamo la conferma dell'origine dolosa dell'incendio, come sembra, ma voglio ribadire che ci vuole poco per danneggiare un bene pubblico e molto, molto di più per ripararlo, per non parlare di un servizio importante come il trasporto scolastico. E in questo caso c'è anche un costo economico consistente che sosteniamo esclusivamente con le casse comunali. Come amministrazione ci auguriamo che i presunti responsabili vengano identificati".

"Non penso ci sia bisogno di spiegare l'importanza del trasporto scolastico, specie in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo da quasi due anni - conclude l'assessora all'istruzione Lara Ceccarelli -. Dopo il fatto, c'è stato un grande lavoro di squadra per ridurre al minimo i disservizi dovuti alla mancanza di mezzi e ne approfitto per ringraziare nuovamente chi si è messo a disposizione, compresi i genitori dei ragazzi coinvolti che hanno compreso e dato una mano per quanto possibile. Ben venga la bonifica dell'area, confido si faccia definitivamente luce sulla vicenda: è un gesto che condanno con fermezza".