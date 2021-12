Auto ribaltata per un incidente all'incrocio di via XX Settembre con via Vanghetti a Empoli. Il fatto è accaduto alle 19.15 di oggi. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Empoli, due ambulanze delle Pubbliche assistenze e della Misericordia locale, allertati anche municipale e carabinieri. Soccorse due persone ferite, tra cui una donna di 52 anni.