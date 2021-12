Iniziative solidali natalizie per l'associazione Nel sorriso di Valeria onlus: raccolti 3500 euro

Con l'estrazione della Lotteria presso il Tennis Club di San Miniato e del Torneo di PADEL a Sonnino si sono concluse le iniziative solidali natalizie dell'Associazione Nel sorriso di Valeria onlus con la finalità di raccogliere fondi destinati al progetto di istruzione primaria e secondaria per bambini orfani in Costa d'Avorio. Inutile dire che la risposta e la partecipazione dei soci e dei cittadini è stata grande. La raccolta fondi che comprendeva anche l'offerta di Stelle di Natale a San Miniato e Sonnino, senza fare una graduatoria di prevalenza proprio per la sua finalità, è stata complessivamente di Euro 3.500.

Davvero un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per il buon esito delle iniziative e soprattutto a coloro che hanno risposto e partecipato con tanta generosità. La gratitudine maggiore sarà da parte di quei bambini che potranno continuare a sognare un futuro migliore attraverso l'istruzione. Rinnoviamo a tutti gli auguri di Buon anno e ci sentiamo vicini a coloro che soffrono per qualsiasi causa o malattia perchè possano superare le difficoltà o sofferenze e recuperare serenità.

Il presidente dell'Associazione Nel sorriso di Valeria onlus Lucio Tramentozzi