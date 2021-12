Scuola chiusa, cantieri aperti: lavori in sette plessi a San Miniato

Grazie al periodo di vacanze natalizie, l'amministrazione comunale sta realizzando alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in sette plessi scolastici del territorio di San Miniato. Durante questi giorni di sospensione delle lezioni, sono in corso di esecuzione i lavori necessari a migliorare ulteriormente la fruibilità degli spazi, da parte degli studenti e dei docenti, in vista del rientro in classe a gennaio.

"I lavori più importanti interessano la scuola "Da Vinci" di via Rondoni con l'intervento di ristrutturazione dei terrazzi del plesso della scuola secondaria, il rifacimento del controsoffitto e degli infissi della palestra - spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -. Alla primaria "Don Milani" in via Poliziano è in corso di rifacimento la pavimentazione della palestra, mentre alla primaria "Dante Alighieri" di via De Amicis il pavimento della palestra verrà riparato in tutte le porzioni che si sono deteriorate o distaccate. Sono in calendario anche diversi interventi di imbiancatura: al nido "Il gatto e la volpe" di Ponte a Elsa sarà ritinteggiato il corridoio, mentre alla primaria "Galilei" di Ponte a Egola tutto il plesso, compresa la sostituzione di parte degli infissi. Alla scuola secondaria "Buonarroti" di Ponte a Egola è invece previsto il rifacimento della tettoia, mentre alla primaria "Collodi" de La Serra verranno pulite le converse e i docci".

I lavori sono stati decisi a seguito dei monitoraggi che l'amministrazione comunale svolge continuativamente sugli edifici che ospitano le scuole. Tutti gli interventi riguardano, nello specifico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Negli ultimi mesi abbiamo concordato con i dirigenti dei due Istituti Comprensivi cittadini, Andrea Fubini ("Sacchetti") e Graziella Costanzo ("Buonarroti"), i lavori da fare nei vari plessi del nostro territorio comunale - spiega l'assessore alla scuola Giulia Profeti -. Grazie alla collaborazione e il dialogo che abbiamo con i due presidi, abbiamo potuto individuare gli interventi prioritari e, sempre in accordo con loro, ci siamo organizzati con le ditte per realizzarli nel periodo della sospensione delle attività didattiche, durante le vacanze di Natale, in modo da non ostacolare lo svolgimento dell'attività didattica".

“L'obiettivo degli interventi in atto è quello di rendere i nostri edifici decorosi e accoglienti, pronti per far tornare i ragazzi sui banchi di scuola, e questo è importante per il buon svolgimento dell'attività didattica – spiega il sindaco Simone Giglioli -. Questi lavori sono stati decisi sulla base delle priorità che avevamo riscontrato a seguito delle segnalazioni dei presidi e delle nostre verifiche, controlli che effettuiamo durante il corso dell'anno e che poi pianifichiamo tra le vacanze di Natale e quelle estive, in modo da non ostacolare l'attività didattica e garantire ai nostri studenti ambienti funzionali allo scopo - e conclude -. Ci auguriamo che la ripresa delle attività didattiche a gennaio sia in presenza, nonostante i numeri della pandemia, al momento, siano in costante salita, perché per i ragazzi è fondamentale il contatto con i compagni e con gli insegnanti”.



Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa