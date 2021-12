Lite tra coinquilini finisce in accoltellamento a Firenze: una denuncia

Una lite è finita in accoltellamento ieri mattina a Firenze. In un appartamento di via Atto Vannucci, intorno a mezzogiorno, un uomo avrebbe accoltellato il suo coinquilino durante una discussione. L'uomo, un 35enne italiano, è stato denunciato dalla polizia per lesioni gravissime. Il coinquilino, un 23enne tunisino, sarebbe stato colpito con il coltello al costato e al fianco e adesso si trova ricoverato in ospedale per una lesione ad un rene. Il 35enne avrebbe riferito di aver agito per difendersi dal 23enne, che avrebbe iniziato a picchiarlo e ad accusarlo di avergli rubato dei soldi mentre dormiva.