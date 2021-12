Appello dalla Misericordia di Empoli: "Cerchiamo infermieri con urgenza"

La Misericordia di Empoli cerca personale infermieristico da inserire urgentemente nel proprio organico per lo svolgimento delle attività e dei servizi forniti dall’Arciconfraternita.

Nello specifico, le figure ricercate copriranno le seguenti posizioni: assistenza infermieristica domiciliare; supporto e potenziamento alle attività di screening anti-Covid alla popolazione; copertura delle linee vaccinali presso hub in area empolese; servizio infermieristico presso la RSA Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli. Un’opportunità per un’importante esperienza professionale ma anche un modo per sostenere la comunità locale nella lotta al virus.

Chi fosse in possesso dei requisiti professionali (titolo di studio: Laurea di I livello in Infermieristica, Diploma universitario di Infermiere di precedente ordinamento o titolo equipollente; Iscrizione all’Albo Professionale) può inviare la propria candidatura a domiciliare@misericordia.empoli.fi.it.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la sede centrale della Misericordia telefonando allo 0571.7255.