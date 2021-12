Nuova scuola di via Aldo Moro, 8 milioni per il progetto per Poggibonsi

Completata la progettazione della nuova scuola di via Aldo Moro, una delle tre scuole innovative di tutta la regione Toscana finanziate con l'apposito bando del Governo. Il progetto esecutivo è stato licenziato dalla Giunta di ieri, 28 dicembre. “Un progetto che è frutto degli sforzi silenziosamente fatti in tanti mesi di lavoro – dice il sindaco David Bussagli - Con questa presa d'atto si chiude la fase progettuale che ci porterà alla realizzazione della nostra scuola, innovativa e funzionale, pensata per essere riferimento per il quartiere”.

La nuova scuola sorgerà nell’area adiacente alla Leonardo da Vinci e sarà inserita nel paesaggio riproponendone forme e colori. Sarà composta da tre volumi principali con una articolazione degli spazi in grado di instaurare una relazione continua fra interno ed esterno, tra didattica e gioco, tra natura e costruito. Il primo dei volumi ospiterà le aule per la didattica, i servizi relativi, le sale docenti, l’atrio/agorà in diretta comunicazione con lo spazio circostante per rispondere alle esigenze didattiche odierne basate sull’inclusione e l’apprendimento esperenziale. Una doppia gradinata unirà questi spazi con lo spazio polifunzionale al piano superiore, luogo di attività comuni e luogo di incontro. Le gradinate, delimitate dalle pareti di vetro, si proietteranno a loro volta verso l’esterno, in uno scambio continuo. Il secondo volume ospiterà i laboratori, un auditorium e i servizi relativi alla palestra che occuperà il terzo blocco. Auditorium e palestra saranno utilizzabili anche in orario extrascolastico, a disposizione dell’intera comunità, ancora una volta a sottolineare la scuola come centro civile e spazio d’incontro.

“Una struttura all’avanguardia, anche sotto un profilo di efficientamento energetico, a servizio di tutta la comunità, con cui portiamo avanti il nostro impegno in edilizia scolastica che resta prioritario – dice Bussagli – Il completamento dell'esecutivo, con cui sono state raccolte le osservazioni da parte degli enti preposti e approfonditi tutti gli aspetti progettuali, segna un passaggio importante del lungo e complesso percorso fatto per accompagnare scelte e indicazioni delle istituzioni statali”.

Il percorso si era avviato con la presentazione del progetto preliminare al bando promosso dal MIUR per le Scuole Innovative e con cui Poggibonsi è stata una delle tre città toscane ad aggiudicarsi le risorse. Il MIUR ha quindi promosso il concorso di idee per la progettazione e sulla base dell’idea vincente si è aperta la fase progettuale, sostenuta direttamente dal Comune con un investimento di 450mila euro.

Il progetto approvato, come già il definitivo, risponde anche in chiave di materiali, di innovazione, di sostenibilità all’idea valutata vincente al concorso di idee. L'investimento è di quasi 8milioni di euro.

Adesso il progetto sarà trasmesso all'Inail per gli adempimenti di competenza.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa