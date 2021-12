Scarcerato uno degli assassini di Niccolò Ciatti, era detenuto a Roma

Rassoul Bissoultanov, accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti, è stato scarcerato. Sarebbe già uscito dal carcere di Rebibbia. La corte di assise di Roma ha disposto la scarcerazione per uno dei due giovani ceceni accusati di aver pestato a morte il 22enne di Scandicci l'11 agosto 2017 in una discoteca in Spagna, a Lloret de Mar. A darne notizia è stato Luigi Ciatti, padre della vittima. I motivi del provvedimento, spiega l'avvocatessa dei Ciatti Agnese Usai, al momento non sono noti.

Bissoultanov è stato arrestato a ottobre in Germania, poi è stato estradato in Italia. Era in carcere in attesa del processo per omicidio volontario, la cui prima udienza sarà il 18 gennaio 2022 al tribunale di Roma. Il timore dei Ciatti, espresso dalla legale Usai, è che il giovane ceceno si sia già allontanato dall'Italia o abbia quell'intenzione. La volontà della famiglia di Scandicci è che il processo debba essere celebrato in contumacia. L'altro giovane accusato dell'omicidio Ciatti sarà processato separatamente.

“Al momento non sono pervenute le motivazioni ai familiari, tuttavia questa notizia lascia davvero sconcertati e disorientati. Sono vicino alla famiglia Ciatti con la quale condivido la battaglia per una giustizia giusta e veloce contro gli assassini del ragazzo e auspico quantomeno una spiegazione esauriente dell’accaduto” ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella.