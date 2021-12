Sindaco di Carrara in isolamento per contatto con positivo: "Penso ai concittadini in difficoltà"

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale è in auto isolamento dalla giornata di ieri: il primo cittadino ha preso la decisione in via precauzionale e in attesa dell’attivazione delle procedure da parte dell’azienda sanitaria, dopo aver appreso di essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva al covid-19. Il sindaco sta bene e sta continuando a portare avanti l’attività ordinaria da remoto. Nelle prossime ore, in ottemperanza alle indicazioni del medico di medicina generale e alle procedure, il primo cittadino si sottoporrà a un tampone per accertare l’eventuale positività.

"Sto bene e sono tranquillo: il fatto di avere ricevuto due dosi di vaccino mi consente di non dovermi preoccupare della forma grave della malattia, e questo è fondamentale. So che molti concittadini si trovano nella mia stessa situazione e che alcuni, per questo, sono costretti ad affrontare difficoltà lavorative e organizzative. Il mio pensiero va a loro e alle loro famiglie" ha dichiarato De Pasquale.