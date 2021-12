Tampona un'auto e fugge via: rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

Dopo aver tamponato l'auto di fronte si è allontanato senza accertarsi delle condizioni di salute dell'automobilista a bordo. Per questo, dopo gli accertamenti della polizia giudiziaria, la polizia di Pisa ha denunciato un uomo di 43 anni, cittadino dell'est Europa residente in provincia, per il reato di omissione di soccorso.

Gli accertamenti sono scattati in seguito all'incidente, avvenuto a Pisa in via del Marmigliaio, e alla denuncia presentata dalla persona a bordo dell'auto tamponata. L'uomo, dopo aver colpito l'auto, sarebbe fuggito via senza prestare soccorso ma le indagini hanno permesso di identificarlo, con la conseguente denuncia. L'automobilista della macchina tamponata ha riportato lesioni giudicate guaribili in 16 giorni.