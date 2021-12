Tamponi rapidi, a Empoli la Misericordia attiva un ambulatorio mobile

Importante novità a Empoli nell’attività di screening anti-Covid alla popolazione: da mercoledì 29 Dicembre la Misericordia ha predisposto un ambulatorio mobile per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30, e dalle ore 14.00 alle 18.30, nello spazio antistante il vecchio ingresso della biblioteca comunale, in Via Cavour. Un servizio essenziale, che risponde alle difficoltà riscontrate dai cittadini nel trovare strutture che possano effettuare i tamponi in tempistiche brevi, e che va ad aggiungersi ai test eseguiti agli Ambulatori medici specialistici della Misericordia, in Via Cavour 43/b, e negli Studi medici in Via Dante Alighieri 14 a Sovigliana, consentendo di aumentare notevolmente il numero dei tamponi svolti sul territorio.

Per effettuare il tampone presso l’ambulatorio mobile non occorre essere in possesso di richiesta medica; è sufficiente prenotare il servizio contattando gli Ambulatori dell’Arciconfraternita, al numero 0571.534915, o la sede centrale dell’associazione empolese, chiamando lo 0571.7255.

Il servizio di tamponi rapidi svolto dalla Misericordia è collegato al Sistema Sanitario Regionale, e rilascia pertanto la Certificazione Verde valida ai sensi di legge.

Le novità non finiscono qui: per un sostegno ancora più incisivo nella lotta al Coronavirus a fianco della popolazione, l’Arciconfraternita ha in programma l’attivazione di altri due punti di screening a disposizione dei cittadini, a Ponte a Elsa e a Sovigliana.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli