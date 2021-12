Telefonia e banda larga, sondaggio a Certaldo

Una indagine sui servizi di banda larga/ultra larga e telefonia mobile nel territorio comunale di Certaldo. Riservato ai cittadini e alle imprese del comune di Certaldo, il sondaggio mira a raccogliere informazioni locali in modo anonimo sulla indisponibilità o inadeguatezza dei servizi in banda larga su rete fissa (via cavo/fibra/wireless FWA) e dei servizi su rete mobile/cellulare (fonia e dati) in certe frazioni/località.

I risultati di questa indagine saranno poi trasmessi su un apposito portale messo a disposizione dalla Regione Toscana per poi essere condivisi con gli interlocutori che, a livello nazionale, si occupano della pianificazione degli interventi di copertura nelle aree a fallimento di mercato, sia di banda ultralarga, sia di telefonia mobile 4G/5G, finanziati nell'ambito delle iniziative previste all'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e dei fondi strutturali.

Gli interessati possono rispondere all'indagine cliccando direttamente sul sito web istituzionale del Comune di Certaldo comune.certaldo.fi.it nella sezione 'Notizie' dove troveranno il seguente link per accendere al sondaggio.

Il termine ultimo per partecipare al sondaggio è fissato per le ore 24 di lunedì 10 gennaio 2022.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa