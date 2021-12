Turista inglese rapito a Firenze, arrestati cinque giovani

Sono scattati arresti nelle Marche per il rapimento di un giovane inglese, avvenuto a Firenze. Patrick Demilecamps, 25enne britannico, era in vacanza in Italia quando il 6 ottobre è stato picchiato, narcotizzato e trasferito a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Lì è stato liberato poco dopo, il 13 ottobre.

Demilecamps era stato trovato incatenato e denutrito a Monte San Giusto. Era in compagnia di un 18enne, un 21enne, un 23enne e una 29enne, tutti finiti ai domiciliari. Nella giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre, è arrivato il quinto arresto a opera dei carabinieri. Il provvedimento ha riguardato un giovane indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso e rapina.

Gli investigatori sono risaliti al quinto uomo tramite testimonianze, filmati di videosorveglianza e l'analisi di tabulati di traffico telefonico. Il giovane avrebbe avuto un ruolo nel sequestro e nella rapina degli oggetti personali della vittima. Il 25enne sarebbe stato picchiato e colpito col taser durante la prigionia.

Demilecamps era stato attirato a Firenze il 6 ottobre, poi è sparito. I rapitori hanno chiesto alla famiglia un riscatto di 7mila euro. La mattina del 13 ottobre il giovane è stato in grado di inviare la posizione gps alla famiglia, chiedendo di informare la polizia. Gli indagati avrebbero parlato invece di un debito di droga, accumulato da Demilecamps, e di un falso rapimento messo in scena per convincere la famiglia a inviare i soldi.