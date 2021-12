Va a Pisa con il ragazzo senza avvertire i genitori, 16enne rintracciata in piena notte

Rintracciata in tarda nottata a Pisa una giovane 16enne del Pistoiese che si era allontanata da casa senza avvertire i genitori.

La ragazza è stata trovata a bordo di un treno proveniente da Empoli e in arrivo a Pisa. Le volanti della questura di Pisa sono giunte dunque alla stazione centrale del capoluogo dove la giovane è stata ritrovata grazie ai colleghi della polfer. La minore era in compagnia del suo ragazzo. Agli agenti ha spiegato che aveva deciso di giungere a Pisa per fare un giro. I genitori, allertati dalle forze dell'ordine, sono giunti in città per riportare i ragazzi a casa.