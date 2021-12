Aggiudicati i lavori di asfaltatura a Ponte Buggianese

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese comunica che a seguito della gara eseguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia bandita in data 09.12.2021, i lavori di asfaltatura che saranno realizzati nella prossima primavera sono stati aggiudicati alla ditta Bindi SPA di Figline Valdarno che ha eseguito un ribasso del 30,88%.

L’importo dei lavori è di € 355.000,00, il più grande intervento di asfaltatura per Ponte Buggianese negli ultimi decenni.

Il rifacimento dei vari manti stradali interesseranno strade intere o tratti di esse, Via Mascagni, Via Cilea, Via Colligiana 1° tratto, Via Vecchia Colligiana, Via Ponticello del Vescovo, Via dell’Autostrada, Via della Spiga, Via Galligani, Via Risaia, Via Capannone, Via Bramalegno e Via Turati.

Inoltre saranno completamente sistemate ed asfaltate la traversa di Via Piave ed il parcheggio di Via Turati oggi cosiddette strade bianche.

“I lavori che prenderanno avvio in primavera – conclude il Sindaco Nicola Tesi – interesseranno diverse strade oggi usurate, ed inoltre ci sarà con l’utilizzo dei ribassi, ulteriori interventi come quelli sui marciapiedi dell’area delle scuole del capoluogo. Ma soprattutto con questo intervento si andranno a realizzare le Zone 30 sia alla Scuola dell’Infanzia Arcobaleno di Anchione che a quella dell’Infanzia Coccinella di Vione che vedrà tra l’altro un tratto di asfalto colorato. Mi sia infine consentito ringraziare l’Area Tecnica del Comune di Ponte Buggianese guidata dall’Architetto Maria Luisa Comuniello e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia della Dottoressa Roberta Broglia.”

Fonte: Comune di Ponte Buggianese