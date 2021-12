Buongiorno oggi ringrazio Sabrina per questa ricetta natalizia che ha preparato proprio per il giorno di Natale e che ha riscosso un grande successo sia per la presentazione e soprattutto per la bontà.

L'Albero di Natale è una tradizione nata nel nord Europa, è il simbolo della rinascita della vita dopo l'inverno e al ritorno della fertilità della natura. L'albero della vita è associato anche alla figura salvifica di Cristo e alla Croce della redenzione.

Ringrazio Sabrina anche per avermi concesso le foto del piatto finale e di alcuni passaggi.

Sabrina sempre curiosa e in cerca di nuove ricette soprattutto per stupire i suoi familiari nel giorno di Natale ha trovato questa ricetta sul blog di Giallo Zafferano: blog.giallozafferano.it/ilcaldosaporedelsud/

Albero di Natale con girelle di pasta sfoglia

Ingredienti

100 g formaggio fresco spalmabile

120 g prosciutto cotto

120 g provola (a fette sottili o grattugiata)

40 g granella di pistacchi (o farina)

2 rotoli pasta sfoglia (rettangolare)

q.b. uovo (battuto, per la finitura)

q.b. semi di sesamo (per la finitura)

q.b. granella di pistacchi (per la finitura)

Preparazione

Srotolate una sfoglia senza toglierla dalla carta forno, distribuitevi sopra il formaggio spalmabile in maniera uniforme. Spolverate con abbondante granella di pistacchio, stendetevi le fette di provola. Potrete sostituire la provola con formaggio che posta filare a vostra scelta e che potrete eventualmente grattugiare con una grattugia a fori larghi, ma non usate la mozzarella, rilascerebbe troppa acqua. Stendete il prosciutto in maniera uniforme e coprite con una altro rotola di sfoglia. Pressate leggermente con le mani su tutta la superficie, ritagliate una stellina su un angolo e poi, con l’aiuto di un coltello a lama liscia e affilata, tagliando dal lato più corto, realizzate delle strisce spesse circa 1,5 cm. Ricavate 16 strisce realizzate 14 girelle, le ultime due invece arrotolatele da entrambi i lati, come vedete in foto. Assemblate l’albero partendo da una girella e aumentandone il numero man mano che scendete. Le strisce che avete arrotolato da entrambi i lati, serviranno a realizzare il tronco e la stellina andrà fissata in cima con uno spiedo o uno stuzzicadenti. Spennellate tutto con uovo battuto, cospargete con semi di sesamo e granella di pistacchio e cuocete in forno statico a 180°C per 25 minuti. Sfornate, lasciate intiepidire qualche minuto e servite ancora calda. Per decorare potrete utilizzare chicchi di melagrana e foglioline di menta, salvia e basilico.

Sabrina

