Annullati gli eventi pubblici della Biblioteca fino a metà gennaio

Alla luce della nuova situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID 19 nella sua variante Omicron, al fine di evitare il contagio e per ovvi motivi di profilassi, è annullato ogni evento pubblico programmato dalla biblioteca comunale ‘renato Fucini’ per gli ultimi giorni di dicembre 2021 e per le prime due settimane del mese di gennaio 2022.

La ripresa delle attività sarà valutata in base all’evolversi della pandemia.

Niente al momento cambia per quanto riguarda l'accesso ai locali della biblioteca per prestito, consultazione, restituzioni e sale studio: è necessario il possesso del green pass base, indossare la mascherina, disinfettarsi le mani all'ingresso, misurare la temperatura al termoscanner.

Non è consentito l'accesso a persone con temperatura maggiore o uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

Ricordiamo infine che in questi giorni di festività gli orari di apertura sono i seguenti:

giovedì 30 dicembre: dalle 9 alle 20 (Sezione Ragazzi 10-19)

venerdì 31 dicembre: 9.00-13.30

sabato 01 gennaio: CHIUSA

Da lunedì 03 a mercoledì 05 gennaio: dalle 9 alle 20 (Sezione Ragazzi 10-19)

Giovedì 06 gennaio: CHIUSA

Si riprende venerdì 7 gennaio con il consueto orario.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa