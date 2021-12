Approvato fondo per figli di caduti sul lavoro, Legnaioli (Lega): "Pensiamo alla vicenda di Luana D'Orazio"

“Bene l’approvazione di un ordine del giorno alla Legge di Bilancio a mia prima firma, che impegna il governo a valutare l’istituzione di un Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di infortuni mortali sul lavoro. Dal 1° gennaio all’ottobre 2021 in Italia sono morte sul lavoro 2 persone al giorno, una strage spesso silenziosa e in crescita. Pensando a storie come quella di Luana D’Orazio, che morendo in una fabbrica tessile in Toscana a Montemurlo di Prato, ha lasciato un bimbo di 5 anni, vogliamo che lo Stato garantisca ai figli delle vittime il sostegno necessario, impegnandoci allo stesso tempo per evitare che le persone continuino a morire in questo modo non più tollerabile”.

Così in una nota Donatella Legnaioli, deputata della Lega e segretario in commissione Lavoro, commentando l’approvazione dell’ordine del giorno alla Camera

Fonte: Ufficio Stampa