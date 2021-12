In strada a Firenze con arco, frecce e pistola a salve: denunciato

Aveva con sé un arco con frecce in carbonio e una pistola a salve, molto simile a quella in dotazione alle forze dell'ordine. Un 46enne di origini campane è stato denunciato a Firenze nella giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre. La polizia lo ha fermato in via Il Prato e lo ha trovato con le armi in un carrello. L'uomo avrebbe anche minacciato delle persone fuori da un locale con la pistola a salve. Senza fissa dimora, il 46enne dovrà rispondere delle accuse di minacce aggravate e di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.